Из-за грозы в Нормандии более 1500 пассажиров не смогли воспользоваться поездами

Новости Франции. Свыше полутора тысяч пассажиров застряли на вокзалах в Нормандии. Поезда прекратили движения из-за грозы, которая привела к падению деревьев на железнодорожные пути, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Франции. Свыше полутора тысяч пассажиров застряли на вокзалах в Нормандии. Поезда прекратили движения из-за грозы, которая привела к падению деревьев на железнодорожные пути, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Многим заложникам ситуации пришлось провести ночь прямо в залах ожидания.
Для них сотрудники компании организовали раздачу еды, воды и теплых одеял.
Непогода обрушилась на север Франции ночью 7 августа. Во многих департаментах был объявлен оранжевый уровень опасности.