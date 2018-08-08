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Из-за грозы в Нормандии более 1500 пассажиров не смогли воспользоваться поездами

08 августа 2018 12:15
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Новости Франции. Свыше полутора тысяч пассажиров застряли на вокзалах в Нормандии. Поезда прекратили движения из-за грозы, которая привела к падению деревьев на железнодорожные пути, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за грозы в Нормандии более 1500 пассажиров не смогли воспользоваться поездами-1

Многим заложникам ситуации пришлось провести ночь прямо в залах ожидания.

Из-за грозы в Нормандии более 1500 пассажиров не смогли воспользоваться поездами-4

Для них сотрудники  компании организовали раздачу еды, воды и теплых одеял.

Из-за грозы в Нормандии более 1500 пассажиров не смогли воспользоваться поездами-7

Непогода обрушилась на север Франции ночью 7 августа. Во многих департаментах был объявлен оранжевый уровень опасности.

# Погода # Фотофакт

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