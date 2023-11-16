18 ноября Финляндия закроет 4 из 8 КПП на границе с РФ

Финляндия решила закрыть 4 из 8 пунктов пропуска на границе с РФ. Об этом сообщает финское правительство, передает РИА Новости.

Пункты Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала с 18 ноября 2023 года по 18 февраля 2024 года не будут работать.

Премьер-министр Петтери Орпо отметил, что для недопущения ухудшения ситуации на восточной границе использовались все имеющиеся средства. В правительстве заявили, что есть основания предполагать, что власти иностранных государств вмешаются в деятельность по незаконному пересечению границы.

Ранее глава МВД Финляндии Мари Рантанен подтвердила о готовности в случае необходимости предпринять более жесткие меры. Причиной такого решения, как указывает финская сторона, является бесконтрольный поток беженцев из различных стран, прибывающий через Россию.