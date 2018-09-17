Американские эксперты не исключают, что мировой финансовый кризис может повториться

Новости мира. Мировому финансовому кризису исполняется ровно 10 лет. По масштабам и последствиям специалисты ставят его в один ряд с Великой депрессией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С момента свободного падения в 2008 году рынки стабилизировались. Однако американские эксперты не исключают, что в скором времени ситуация может повториться. С развитием технологий и растущей технологической зависимостью следующий финансовый кризис может произойти из-за кибератак.