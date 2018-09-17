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Американские эксперты не исключают, что мировой финансовый кризис может повториться

17 сентября 2018 07:01
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Новости мира. Мировому финансовому кризису исполняется ровно 10 лет. По масштабам и последствиям специалисты ставят его в один ряд с Великой депрессией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Американские эксперты не исключают, что мировой финансовый кризис может повториться-1

С момента свободного падения в 2008 году рынки стабилизировались. Однако американские эксперты не исключают, что в скором времени ситуация может повториться. С развитием технологий и растущей технологической зависимостью следующий финансовый кризис может произойти из-за кибератак.

# Экономический кризис # Фотофакт

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