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14-летний подросток открыл стрельбу в столице Таиланда – три человека убиты

03 октября 2023 13:45
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Новости Таиланда. Три человека убиты, двое получили ранения при стрельбе в крупном торговом центре Бангкока. Как пишут местные СМИ, огонь из пистолета внезапно открыл 14-летний подросток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

14-летний подросток открыл стрельбу в столице Таиланда – три человека убиты-1

Очевидцы сообщают о 10 выстрелах. Люди в панике стали выбегать из здания, кто-то прятался за прилавками и в подсобных помещениях. Прибывшая на место полиция задержала нападавшего, а также выясняет откуда подросток взял пистолет, а также его мотивы. Сам злоумышленник жалуется на галлюцинации

# Стрельба # Новости Таиланда # Фотофакт

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