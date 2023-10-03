14-летний подросток открыл стрельбу в столице Таиланда – три человека убиты

Новости Таиланда. Три человека убиты, двое получили ранения при стрельбе в крупном торговом центре Бангкока. Как пишут местные СМИ, огонь из пистолета внезапно открыл 14-летний подросток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Очевидцы сообщают о 10 выстрелах. Люди в панике стали выбегать из здания, кто-то прятался за прилавками и в подсобных помещениях. Прибывшая на место полиция задержала нападавшего, а также выясняет откуда подросток взял пистолет, а также его мотивы. Сам злоумышленник жалуется на галлюцинации