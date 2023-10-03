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Германия сформирует бригаду из 4 тысяч военных в Литве до конца 2024-го

03 октября 2023 13:44
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Германия намерена направить в Литву бригаду из 4 тысяч военных, сформировать ее планируется к концу 2024 года. Об этом сообщил глава Минобороны ФРГ, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Германия сформирует бригаду из 4 тысяч военных в Литве до конца 2024-го-1

По его словам, впервые в истории бундесвер отправляет такое количество солдат за границу. До конца года Берлин и Вильнюс согласуют все вопросы по размещению контингента. В ближайшее время в Литве начнется строительство новых военных баз для немецких солдат, полигонов, а также гражданской инфраструктуры для их семей. Также стало известно, что правительство Германии рассматривает вопрос о начале производства боеприпасов в Эстонии.

# НАТО # Фотофакт

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