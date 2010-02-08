Названы десять лучших видов развлечений для экстремалов

1.Big Shot Ride, Лас-Вегас
Аттракцион The Big Shot, который расположился в тени знаменитого отеля-казино Stratosphere, поднимает на высоту в 329 метров всего за 2 секунды (скорость - более 500 километров в час).
2. Мото-такси, Таиланд
В Таиланде действует целая сеть мото-такси, водители которых проносятся на огромных скоростях мимо бесконечного потока машин, игнорируя правила дорожного движения. Часто можно заметить медленно плетущиеся тук-туки, которые везут пострадавших пассажиров в ближайшую больницу.
3. Скалолазание, долина Йосемити, США
Долина Йосемити остаётся настоящей Меккой для альпинистов. Даже с учётом современной экипировки гранитная 915-метровая скала Эль-Капитан остаётся одной из самых сложных для восхождения.
4. Водный парашют, Акапулько, Мексика
Этот вид досуга был придуман именно в Акапулько. В бухте всегда дует сильный ветер, а при подъёме открывается чудесный вид.
5. Рафтинг по Замбези, Замбия и Зимбабве
Британский союз каноэ дал этой пенящейся реке самый опасный пятый уровень из-за жёстких порогов и крутых уклонов. Один из порогов носит символическое название Забвение, так как потопил самое большое количество лодок.
6. Бег быков, Памплона, Испания
Благодаря «Фиесте» Эрнесто Хемингуэя, многие узнали о своеобразном прологе корриды - прогоне быков по узким улицам города, когда желающие могут попытаться не попасть под копыта разгорячённых животных. С 7 по 14 июля вы можете принять участие в забеге энсьерро.
7. Мост Харбор-Бридж, Сидней
Не бойтесь и повторите опыт австралийского комедианта Пола Хогана - заберитесь на самый большой арочный мост Харбор-Бридж в Сиднее, который местные жители прозвали «вешалка».
8. Заплыв с акулами, остров Дайер, ЮАР
Заплыв с большой белой акулой. Для этого потребуется запрыгнуть в клетку и погрузиться в вольер с голодными акулами.
9. Граница космоса, Россия
У любителей полётов и грезящих о звёздном небе появилась возможность дотронуться до чёрной кромки космоса. Для этого стоит подняться на боевом истребителе МиГ-29 на высоту 25 километров. Пилот даже может на время передать управление машиной.
10. Плаванье с дельфинами, Новая Зеландия
Эти игривые млекопитающие, известные своим умом и яркой индивидуальностью, гарантируют прилив эндорфинов. Последняя тенденция: желающим поплавать придётся спеть пару песен, чтобы привести морское животное в хорошее расположение духа.
Недавно журнал Forbes признал Чернобыльскую АЭС самым «экзотичным» местом для туризма на Земле. Для тех, кто предпочитает менее экстремальный отдых, Forbes предлагает поездку на Галапагосские острова или в самое холодное место на Земле — Антарктиду, отмечает NEWSru.ua.