Названы десять лучших видов развлечений для экстремалов

Компания Lonely Planet составила Топ-10 лучших видов необычных развлечений.

1.Big Shot Ride, Лас-Вегас

Аттракцион The Big Shot, который расположился в тени знаменитого отеля-казино Stratosphere, поднимает на высоту в 329 метров всего за 2 секунды (скорость - более 500 километров в час).

2. Мото-такси, Таиланд

В Таиланде действует целая сеть мото-такси, водители которых проносятся на огромных скоростях мимо бесконечного потока машин, игнорируя правила дорожного движения. Часто можно заметить медленно плетущиеся тук-туки, которые везут пострадавших пассажиров в ближайшую больницу.

3. Скалолазание, долина Йосемити, США

Долина Йосемити остаётся настоящей Меккой для альпинистов. Даже с учётом современной экипировки гранитная 915-метровая скала Эль-Капитан остаётся одной из самых сложных для восхождения.

4. Водный парашют, Акапулько, Мексика

Этот вид досуга был придуман именно в Акапулько. В бухте всегда дует сильный ветер, а при подъёме открывается чудесный вид.

5. Рафтинг по Замбези, Замбия и Зимбабве

Британский союз каноэ дал этой пенящейся реке самый опасный пятый уровень из-за жёстких порогов и крутых уклонов. Один из порогов носит символическое название Забвение, так как потопил самое большое количество лодок.

6. Бег быков, Памплона, Испания

Благодаря «Фиесте» Эрнесто Хемингуэя, многие узнали о своеобразном прологе корриды - прогоне быков по узким улицам города, когда желающие могут попытаться не попасть под копыта разгорячённых животных. С 7 по 14 июля вы можете принять участие в забеге энсьерро.

7. Мост Харбор-Бридж, Сидней

Не бойтесь и повторите опыт австралийского комедианта Пола Хогана - заберитесь на самый большой арочный мост Харбор-Бридж в Сиднее, который местные жители прозвали «вешалка».

8. Заплыв с акулами, остров Дайер, ЮАР

Заплыв с большой белой акулой. Для этого потребуется запрыгнуть в клетку и погрузиться в вольер с голодными акулами.

9. Граница космоса, Россия

У любителей полётов и грезящих о звёздном небе появилась возможность дотронуться до чёрной кромки космоса. Для этого стоит подняться на боевом истребителе МиГ-29 на высоту 25 километров. Пилот даже может на время передать управление машиной.

10. Плаванье с дельфинами, Новая Зеландия

Эти игривые млекопитающие, известные своим умом и яркой индивидуальностью, гарантируют прилив эндорфинов. Последняя тенденция: желающим поплавать придётся спеть пару песен, чтобы привести морское животное в хорошее расположение духа.