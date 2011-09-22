Туристки разных стран мира признали итальянцев лучшими специалистами по поцелуям

В исследовании итальянской ассоциации «Женщина и качество жизни» приняли участие 3 тысячи туристок.

Респондентам было предложено ответить на вопросы о поцелуях с представителями разных стран и оценить качество подобных контактов по нескольким параметрам: страстность, способность утешить в трудную минуту, продолжительность поцелуя, соблюдение гигиены полости рта, умение ухаживать и находить нужные слова для обольщения.