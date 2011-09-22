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Туристки разных стран мира признали итальянцев лучшими специалистами по поцелуям

22 сентября 2011 07:20
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В исследовании итальянской ассоциации «Женщина и качество жизни» приняли участие 3 тысячи туристок.

Респондентам было предложено ответить на вопросы о поцелуях с представителями разных стран и оценить качество подобных контактов по нескольким параметрам: страстность, способность утешить в трудную минуту, продолжительность поцелуя, соблюдение гигиены полости рта, умение ухаживать и находить нужные слова для обольщения.

По всем этим параметрам лидерами опроса стали итальянцы. Их мастерство поцелуя высоко оценили 28% участниц исследования. За итальянцами в рейтинге мастеров поцелуя расположились французы, набравшие 17%, а третьими стали испанцы с 13%. Далее в рейтинге специалистов по поцелуям следуют греки — 10%, бразильцы — 9%, голландцы — 8%, шведы — 6%, англичане — 4%, немцы — 3% и датчане, набравшие всего лишь 2%, сообщает www.ctv.by со ссылкой на БЕЛТА.

# Туризм

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