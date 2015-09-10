Выкидываете кожуру от банана? Зря! В ней тоже есть польза!

Мало кто знает, что в банане не менее полезна кожура, которую мы обычно выбрасываем. Как её использовать? Расскажем сегодня.

О ПОЛЬЗЕ

Кожура бананов содержит много полезных витаминов и микроэлемтов. По своему роду она приближается к ряду биологически активных веществ.

Используя банановую кожуру, можно не только оздоровить свой организм, но и излечить некоторые заболевания.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗРЕНИЯ

Если у вас проблемы со зрением, стоит из шкурок бананов сделать отвар. Для этого надо их хорошо прокипятить, а затем слить жидкость в другую ёмкость. Пить отвар нужно ежедневно. Он восстанавливает сетчатку глаз.

А если со зрением всё нормально, но от усталости болят глаза, для облегчения ситуации приложите к ним холодные свежие шкурки. Спустя некоторое время вы почувствуете облегчение.

УШИБЫ

Случайно ударились, а на теле появился синяк? Здесь вам поможет частое протирание места ушиба банановой кожурой.

СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ

В косметических целях кожуру банана используют для смягчения и омоложения кожи, придание ей приятного бананового запаха.

Если лицо регулярно протирать шкурками от банана, постепенно менее заметными станут морщины у глаз. А отваром от кожуры моют волосы. Они становятся менее ломкими.