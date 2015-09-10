Прямой эфир

Выкидываете кожуру от банана? Зря! В ней тоже есть польза!

10 сентября 2015 10:14
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Мало кто знает, что в банане не менее полезна кожура, которую мы обычно выбрасываем.  Как её использовать? Расскажем сегодня.

О ПОЛЬЗЕ

Кожура бананов содержит много полезных витаминов и микроэлемтов.  По своему роду она приближается к ряду биологически активных  веществ.

Используя банановую кожуру, можно не только оздоровить свой организм, но и излечить некоторые заболевания.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗРЕНИЯ

Если у вас проблемы со зрением, стоит из шкурок бананов сделать отвар. Для этого надо их хорошо прокипятить, а затем слить жидкость в другую ёмкость. Пить отвар нужно ежедневно. Он восстанавливает сетчатку глаз.

А если со зрением всё нормально, но от усталости болят глаза, для облегчения ситуации приложите к ним холодные свежие шкурки. Спустя некоторое время вы почувствуете облегчение.

УШИБЫ

Случайно ударились, а на теле появился синяк? Здесь вам поможет частое протирание места ушиба банановой кожурой.

СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ

В косметических целях кожуру банана используют для смягчения и омоложения кожи, придание ей приятного бананового запаха.

Если лицо регулярно протирать шкурками от банана, постепенно менее заметными станут морщины у глаз. А отваром от кожуры моют волосы.  Они становятся менее ломкими.

# Полезные советы # Фотофакт # Мария Кронда

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