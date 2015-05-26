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Секреты изобретательности в домашних условиях. Избавляемся от пятен и разводов на стеклянных поверхностях

26 мая 2015 08:03
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Раньше у меня была такая проблема: сколько не мою окна и стекла, всегда оставались разводы и некоторые пятна не отмывались. Но решение есть!

Чтобы наше отражение сияло и радовало глаз, необходимо до блеска отчистить зеркало от загрязнения.

Для этого нужно сделать следующее: настоять крепкий чай на минут 15-20, разбавить солёной водой (достаточно 1 чайной ложки соли) и промокнуть капроновой тканью.

За девушками есть такой грешок: мы часами любим прихорашиваться у зеркала. Тут подкрасим, тут причешим, а в итоге - на зеркале остаются следы от лака для волос. Что с ним делать?

Несколько капель духов или спирта нанесите на поверхность стекла. После чего - протрите тряпочкой или бумагой.

Разводы на любимой вазе портят общее впечатление уюта. И эта проблема разрешима.

В теплой воде разводим уксус. Этим раствором протираем стеклянную поверхность. Затем насухо вытираем мягкой  тканью. Больше никаких следов!

А если у вас есть свои секреты ведения домашнего хозяйства, либо, напротив, вы столкнулись с неразрешимой бытовой проблемой, незамедлительно пишите к нам в редакцию:

hozyaika@ctv.by

# Полезные советы # Фотофакт # Мария Кронда

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