Секреты изобретательности в домашних условиях. Избавляемся от пятен и разводов на стеклянных поверхностях

Раньше у меня была такая проблема: сколько не мою окна и стекла, всегда оставались разводы и некоторые пятна не отмывались. Но решение есть!

Чтобы наше отражение сияло и радовало глаз, необходимо до блеска отчистить зеркало от загрязнения.

Для этого нужно сделать следующее: настоять крепкий чай на минут 15-20, разбавить солёной водой (достаточно 1 чайной ложки соли) и промокнуть капроновой тканью.

За девушками есть такой грешок: мы часами любим прихорашиваться у зеркала. Тут подкрасим, тут причешим, а в итоге - на зеркале остаются следы от лака для волос. Что с ним делать?

Несколько капель духов или спирта нанесите на поверхность стекла. После чего - протрите тряпочкой или бумагой.

Разводы на любимой вазе портят общее впечатление уюта. И эта проблема разрешима.

В теплой воде разводим уксус. Этим раствором протираем стеклянную поверхность. Затем насухо вытираем мягкой тканью. Больше никаких следов!

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