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Золотые медали остаются в Борисове. Исполком АБФФ утвердил БАТЭ чемпионом Беларуси-2017

19 декабря 2017 15:11
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Новости Беларуси. Исполком АБФФ, который заседал 19 декабря в Доме футбола, окончательно утвердил БАТЭ чемпионом Беларуси-2017.

Решения дисциплинарного и аппеляционного комитетов по так называемому «делу Веремко» пересмотрены не были, а это значит, что золотые медали остаются в Борисове.

Также на исполкоме были названы лучшие игроки минувшего первенства в различных амплуа. Титул лучшего бомбардира, нападающего и лучшего игрока в целом достался Михаилу Гордейчуку из БАТЭ. На его счету 18 голов и 5 точных передач.

Также представители борисовского клуба получат призы в номинациях «лучший вратарь» и «лучший защитник». Этими званиями наградили Дениса Щербицкого и Неманью Милуновича соответственно. А вот среди полузащитников сильнейшим признан Александр Нойок из столичного «Динамо».

# Футбол Беларуси # Михаил Гордейчук # Денис Щербицкий # Неманья Милунович # Александр Нойок

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