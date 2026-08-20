Женская сборная Беларуси по гандболу готовится к новому сезону

Подопечные Игоря Папруги выступят на турнире IHF Nations Trophy, регламент пока не озвучен, но в любом случае белорускам необходимо побеждать. Наши девушки завершают первый учебно-тренировочный сбор, на который вызваны 22 спортсменки, в их числе 6 легионерок, остальные – представители пяти отечественных клубов.

Игорь Папруга, главный тренер женской национальной команды по гандболу:

Мы участвовали раньше в квалификациях, поэтому мы сейчас на том же уровне. Как только нас допустят, мы тоже начнем с этого раунда. Нам просто нужно смотреть и готовиться к тому, чтобы быть конкурентоспособными со средними и, хотелось бы, сильнейшими сборными Европы и мира. Окна квалификационные стоят на октябрь и ноябрь, поэтому у них еще есть время какое-то принять решение по нашим сборным.

Сбор завершится 22 августа, а после национальную команду ждут два спарринга, в гости пожалует новороссийская «Черноморочка». Игры состоятся в ближайшие пятницу и субботу.