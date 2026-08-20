Женская молодежная сборная Беларуси по волейболу одержала вторую победу в квалификации ЧЕ-2027

Женская молодежная сборная Беларуси по волейболу выиграла и второй матч квалификации чемпионата Европы 2027 года. Турнир проходит в городе Мостар, что в Боснии и Герцеговине, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Отметим, для нашей команды это первые международные соревнования под эгидой Европейской конфедерации волейбола после длительного перерыва. Белоруски во втором поединке уверенно победили дружину Северной Македонии – 3:0. Счет по партиям – 25:19, 25:19, 25:18. Эта виктория гарантировала нашей сборной участие в полуфинале отбора. Завтра белорусские волейболистки сыграют заключительный матч в группе против команды Румынии. Победитель первого этапа квалификации получит прямую путевку на чемпионат Европы-2027. Остальные команды также сохраняют шансы на участие в континентальном форуме. Второй отборочный раунд пройдет в январе 2027 года.