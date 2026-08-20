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«Динамо-Шинник» обыграл питерское «Динамо» в Кубке губернатора Тульской области

20 августа 2026 20:19
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Бобруйская команда «Динамо-Шинник» одержала победу и во втором матче на предсезонном турнире «Кубок губернатора Тульской области», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Подопечные Евгения Летова уверенно начали поединок против питерского «Динамо», повели со счетом – 3:0. Правда, во втором периоде соперники отквитали две шайбы. В заключительной 20-минутке команды не смогли поразить ворота оппонентов. В итоге бобруйчане выиграли со счетом – 3:2. В составе нашей команды отличились Матвей Шевцов, Василий Хомич и Илья Кулаков. В пятницу хоккеисты «Динамо-Шинника» сыграют с местной «Академией Михайлова».

# Хоккей

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