«Динамо-Шинник» обыграл питерское «Динамо» в Кубке губернатора Тульской области

Бобруйская команда «Динамо-Шинник» одержала победу и во втором матче на предсезонном турнире «Кубок губернатора Тульской области», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Подопечные Евгения Летова уверенно начали поединок против питерского «Динамо», повели со счетом – 3:0. Правда, во втором периоде соперники отквитали две шайбы. В заключительной 20-минутке команды не смогли поразить ворота оппонентов. В итоге бобруйчане выиграли со счетом – 3:2. В составе нашей команды отличились Матвей Шевцов, Василий Хомич и Илья Кулаков. В пятницу хоккеисты «Динамо-Шинника» сыграют с местной «Академией Михайлова».