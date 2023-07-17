Женская сборная Беларуси по футболу проиграла Узбекистану в товарищеском матче

Женская национальная сборная Беларуси по футболу проиграла в товарищеском матче против дружины Узбекистана, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Поединок проходил в Барановичах. На экваторе второго тайма счет стал 2:0 в пользу гостей. На 80-й минуте белоруски смогли забить последний мяч в противостоянии. Напомним, в первой товарищеской игре национальная команда Беларуси одержала победу над сборной Узбекистана со счетом 4:1.