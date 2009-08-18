Встреча чемпионов мира по гребле в минском аэропорту

Корреспонденты СТВ встретили победителей и медалистов Чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ. Из канадского Галифакса наши спортсмены привезли 18 медалей и второе место в командном зачете.

На родной земле чемпионов ждал горячий приём – родственники и тренеры с цветами и даже оркестр.

Как отметили сами спортсмены, водоёмы в Канаде слишком мелкие, а главными соперниками оказались команды, от которых не ожидали высоких результатов. Но за тяжелую победу – белорусские триумфаторы не выпили даже шампанского. Праздновать решили в Минске с родней, только как – ещё не определились.

К триумфу сродни олимпийскому приплыли, в том числе, и знакомые с Пекина герои – четверка-байдарка Петрушенко–Махнев–Абалмасов–Литвинчук. А также каноисты Богдановичи. Хотя комплект наград с нынешнего чемпионата в Канаде гораздо тяжелее. 7 золотых, 8 серебрянных и 3 бронзы. На гребне стольких побед белорусские гребцы ещё не были.

– Это подобно выступлению Национальной сборной СССР. И то не было, наверно, таких результатов. Значит мы на правильном пути, правильную методику проповедуем. Но совершенству нет предела. Наблюдайте за нами – мы будем радовать и дальше успехами, – сказал главный тренер национальной команды по гребле на байдарках и каноэ Владимир ШАНТАРОВИЧ.

Победа на олимпиаде, победа на чемпионате мира. Стимул для феерических выступлений, по признанию спортсменов, – расширить коллекцию золотых медалей до неимоверных размеров. В Канаде чемпионы оставили слишком много сил. Поэтому в ближайших планах на будущее – отпуск. Он у них, как и у людей обычных профессий, тоже месяц.