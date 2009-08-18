Елена Исинбаева провалилась на чемпионате мира.

Она не смогла выполнить ни одной результативной попытки.

Двукратная олимпийская чемпионка начала выступление с высоты 4,75 метра, но не смогла удачно выполнить прыжок. После этого Исинбаева заказала высоту 4,80 и дважды не смогла преодолеть планку. Золотая медаль соревнований досталась польской прыгунье Анне Роговской, которая смогла выполнить прыжок на 4,75 метра.

«У меня нет какой-то одной причины, почему так случилось. Никакой травмы, ничего подобного. Но, наверное, просто пришло время проиграть, потому что нельзя постоянно быть первой, постоянно ставить рекорды. Это расслабляет», - цитирует Исинбаеву Lenta.ru.