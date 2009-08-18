В Беларуси появятся свои юристы для большого спорта

Александр Лукашенко, заслушав доклад председателем федерации баскетбола, потребовал создать в стране систему правового сопровождения спортивной отрасли.

С тем, чтобы отстаивать права наших спортсменов на самых различных уровнях, в том числе международном судейском.

– Когда возникают споры в Международном суде в Лозанне, нам приходиться платить много денег за то, чтобы юристы из Франции, России и других государств сопровождали эти споры. Я доложил, что много проблем возникает и с трансфертами, то есть переходом спортсменов из команды в команду, из клуба в клуб. Я встретил понимание у Президента, он предложил подготовить соответствующий проект документа и внести ему на рассмотрение, – рассказал журналистам председатель Высшего хозяйственного суда Республики Беларусь, председателем федерации баскетбола Виктор КАМЕНКОВ.