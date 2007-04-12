Впервые в Беларуси пройдет Гран-при по муай-тай категории "S-1"

Бои профессионалов состоятся 15 апреля. Цель пресс-конференции, которая состоялась 12 апреля, - рассказать журналистам что из себя представляет категория "S-1", и почему квалификационный турнир решено проводить в Минске. "S-1" - своеобразный аналог уже хорошо известного "К-1". Проводится турнир раз в год, обязательно в Таиланде 5 декабря в День рождения короля. Перед дворцом монарха 20-титысячная толпа болеет за одного из шести претендентов на чемпионский титул. Правилами турнира оговорено, что выступать здесь могут только победители континентальных турниров, плюс один боец из Таиланда. В прошлом году организаторы допустили участника из России. Сейчас пришло время и белорусам начинать покорять вершины профессионального муай-тай. Бои будут проходить по самым жестким из всех существующих правил муай-тай. Здесь при минимуме защитной экипировки разрешены удары локтями и коленями в голову. Кандидатов на поездку в Таиланд - четыре: Дмитрий Валент, Замин Гусейнов, Егор Клим и Павел Качура. 4-ка ровная, и каждый из них достоин победы.