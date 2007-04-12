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В английском Милфилде стартовал этап Кубка мира по современному пятиборью

12 апреля 2007 08:34
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Наша страна на нем представлена сильнейшим составом. У мужчин 12 апреля прошли полуфиналы, по итогам которых в решающий раунд вышли 32 спортсмена. Из четырех белорусов квалифицировались двое. Михаил Прокопенко в своей группе "Б" стал первым. Егор Лапо вышел с девятым результатом. Виталий Бавин и Дмитрий Мелях, увы, турнир покидаю. А вот Анастасия Самусевич, Татьяны Климович и Мазуркевич, а также Анна Архипенко начнут состязания 13 апреля.

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