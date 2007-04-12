Стартовал заключительный тур Чемпионата Беларуси по водному поло среди мужских команд

На главной водной арене страны стартовал третий и заключительный тур Чемпионата Беларуси по водному поло среди мужских команд.

И в это воскресенье объявят имена победителя и призеров национального первенства.

Ожидать того, что на пьедестале по сравнению с прошлым годом произойдет рокировка, не приходится. Бессменный чемпион - он же базовый клуб национальной сборной - РЦОП-БГУФК, просто обязан брать золотые награды. Обыгрывать сборников можно лишь в том случае, когда основной состав команды уезжает на игры Чемпионата Украины, как было во втором туре. Сейчас же - в финале - команда в полном составе, и своего уже не упустит.

В ближайшие два дня завершится второй круг, и затем в воскресенье состоятся стыковые матчи, которые и назовут имена победителя и призеров. Таков регламент. По сути, заключительные игры кругового турнира уже никак не повлияют на состав финальных пар. РЦОП-БГУФК разыграет "золото" с подрастающей сменой - ватерполистами Республиканского училища олимпийского резерва. За "бронзу" сразятся витебский Витьбич и гомельская Дружба.

Кстати, сразу по окончании чемпионата, у наших ватерполистов начнется "горячая" международная пора. Юниорская сборная 18 апреля отправится на турнир в Польшу, в рамках подготовки к квалификации Чемпионата Европы. С 9 по 13 мая наши юниоры в Горжуве вместе с еще пятью сборными поспорят за одну из двух путевок в финал евро-первенства. Взрослая команда в конце апреля в Мариуполе сыграет 4-ый тур Чемпионата Украины. А главный старт сезона у национальной сборной состоится в июле. В английском Манчестере белорусы попытаются пробиться в высший дивизион Чемпионата Европы.