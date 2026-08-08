Прямой эфир

«Нафтан» одолел «Арсенал» в матче 17-го тура чемпионата Беларуси по футболу

08 августа 2026 12:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Накануне двумя матчами стартовал 17-й тур чемпионата Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Мозырская «Славия» на своем поле одержала уверенную победу над «Днепром» со счетом – 3:0. Аутсайдер «Нафтан» разгромил дзержинский «Арсенал» – 3:0. Новополочане набрали 10 очков и поднялись с последнего места в турнирной таблице на 15-ю позицию. Борисовский БАТЭ теперь находится на 16-й строке, имея в своем активе 9 баллов.

8 августа пройдут еще два матча тура. «Торпедо-БЕЛАЗ» примет брестское «Динамо», а «Неман» на выезде сыграет с «Витебском».

# Футбол Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусские борцы вольного стиля завоевали 4 награды на международном турнире в Румынии
08 августа 2026 12:21

Белорусские борцы вольного стиля завоевали 4 награды на международном турнире в Румынии

Анастасия Орел стала серебряным призером чемпионата Европы по современному пятиборью
08 августа 2026 12:14

Анастасия Орел стала серебряным призером чемпионата Европы по современному пятиборью

Хондошко: мы получаем такую поддержку, которую не получает никто
07 августа 2026 20:20

Хондошко: мы получаем такую поддержку, которую не получает никто