«Нафтан» одолел «Арсенал» в матче 17-го тура чемпионата Беларуси по футболу

Накануне двумя матчами стартовал 17-й тур чемпионата Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Мозырская «Славия» на своем поле одержала уверенную победу над «Днепром» со счетом – 3:0. Аутсайдер «Нафтан» разгромил дзержинский «Арсенал» – 3:0. Новополочане набрали 10 очков и поднялись с последнего места в турнирной таблице на 15-ю позицию. Борисовский БАТЭ теперь находится на 16-й строке, имея в своем активе 9 баллов.

8 августа пройдут еще два матча тура. «Торпедо-БЕЛАЗ» примет брестское «Динамо», а «Неман» на выезде сыграет с «Витебском».