Гимнастика для ума. Как математика помогает ученикам из Смолевич

Новости Беларуси. Интеллект и командная работа. Статус шахматного и математического центра Минщины в 2019 году получили Смолевичи, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Учащиеся местной гимназии сначала победили на областном турнире юных математиков, а после стали триумфаторами соревнований по шахматам «Белая ладья».