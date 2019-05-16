Гимнастика для ума. Как математика помогает ученикам из Смолевич

Новости Беларуси. Интеллект и командная работа. Статус шахматного и математического центра Минщины в 2019 году получили Смолевичи, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Интеллект и командная работа. Статус шахматного и математического центра Минщины в 2019 году получили Смолевичи, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Учащиеся местной гимназии сначала победили на областном турнире юных математиков, а после стали триумфаторами соревнований по шахматам «Белая ладья».
Сферы, в которых добыты победы разные, но есть одна общая черта – чемпионаты выигрывались не в одиночку, а по итогам командного зачета.
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