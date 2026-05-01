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Василина Хондошко стала серебряным призером этапа Кубка мира по синхронному плаванию

01 мая 2026 17:53
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Василина Хондошко стала серебряным призером третьего этапа Кубка мира по синхронному плаванию. Соревнования проходят в китайском Сиане, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первый день турнира спортсменки боролись за места на пьедестале в технической программе в дисциплине «соло». Белоруска за выступление получила вторую сумму баллов и пополнила свою медальную коллекцию. 

Тройку сильнейших дополнили представительницы Китая и Германии. Эта награда стала для Василины уже четвертой в текущем розыгрыше. Ранее на мартовском этапе в Париже Хондошко завоевала золото и серебро, а в феврале в Колумбии выиграла бронзу. Планетарный форум в Сиане завершится в воскресенье, в этот день синхронистки представят произвольные программы.

# Плавание

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