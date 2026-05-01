Двумя матчами стартует 6-й тур чемпионата Беларуси по футболу

На футбольных аренах нашей страны стартует программа 6-го тура, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первом поединке игрового дня дзержинский «Арсенал» в номинально домашнем противостоянии встретится с «Ислочью» из Минского района. Сегодняшние хозяева идут на пятой позиции, имея в активе 9 очков, гости отстают на 1 балл. А в 17:30 футболисты «Минска» примут «Нафтан». В минувшем туре горожане одолели борисовский БАТЭ, а дружина из Новополоцка сыграла вничью с «Витебском». На данный момент в турнирной таблице лидирует минское «Динамо», следом идут «Неман» и «МЛ Витебск».