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В плей-офф АХЛ состоялись матчи с участием белорусских хоккеистов

01 мая 2026 11:43
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В плей-офф Американской хоккейной лиги состоялись матчи с участием белорусских исполнителей, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Традиционно, на заметных ролях нападающий «Херши» Илья Протас. В поединке против «Уилкс-Барре» земляк выходил на лед в центре первого звена и поразил ворота соперников на экваторе встречи. Однако это не помогло его команде одержать победу, «медведи» уступили – 2:4. Также форвард трижды угрожал неприятельским владениям и и заработал показатель полезности «-2». В трех дуэлях плей-офф Протас-младший набрал 3 балла.

# Хоккей

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