В плей-офф АХЛ состоялись матчи с участием белорусских хоккеистов

В плей-офф Американской хоккейной лиги состоялись матчи с участием белорусских исполнителей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Традиционно, на заметных ролях нападающий «Херши» Илья Протас. В поединке против «Уилкс-Барре» земляк выходил на лед в центре первого звена и поразил ворота соперников на экваторе встречи. Однако это не помогло его команде одержать победу, «медведи» уступили – 2:4. Также форвард трижды угрожал неприятельским владениям и и заработал показатель полезности «-2». В трех дуэлях плей-офф Протас-младший набрал 3 балла.