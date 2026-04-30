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Белорусский защитник Илья Соловьев принял участие в плей-офф Кубка Стэнли

30 апреля 2026 19:01
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«Филадельфия Флайерз» прошла «Питтсбург Пингвинз» в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В шестом матче «летчики» победили соперника в овертайме 1:0. Таким образом, «Филадельфия» выиграла серию со счетом 4-2. Белорусский защитник «пингвинов» Илья Соловьев провел третий матч в плей-офф. Его айс-тайм составил 7 минут 48 секунд, он заблокировал два броска, сделал один хит и закончил матч с показателем полезности «0». Всего в первом раунде Кубка Стэнли Соловьев Илья провел 3 поединка, но очков не набрал. «Филадельфия» в следующем раунде встретится с «Каролиной».

# Хоккей

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