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В Минске началось строительство новой гребной базы

15 сентября 2008 16:51
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Она пропишется у реки Свислочь рядом с Футбольным манежем и будет соответствовать всем современным требованиям.

Этот участок реки замерзает только при сильных морозах. Таким образом, его можно эксплуатировать круглогодично. Сооружение будет иметь современное архитектурное решение, и все необходимое для тренировки спортсменов-гребцов на байдарках и каноэ.

Не лишним будет вспомнить, что именно белорусские гребцы принесли 5 из 19 медалей в олимпийском Пекине. Кроме эллингов для гребли планируется строительство восстановительных центров, спортивных и тренажерных залов, а также специальных бассейнов, где гребцы смогут отрабатывать технику движений.

# Гребля

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