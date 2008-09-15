В Минске началось строительство новой гребной базы

Она пропишется у реки Свислочь рядом с Футбольным манежем и будет соответствовать всем современным требованиям.

Этот участок реки замерзает только при сильных морозах. Таким образом, его можно эксплуатировать круглогодично. Сооружение будет иметь современное архитектурное решение, и все необходимое для тренировки спортсменов-гребцов на байдарках и каноэ.

Не лишним будет вспомнить, что именно белорусские гребцы принесли 5 из 19 медалей в олимпийском Пекине. Кроме эллингов для гребли планируется строительство восстановительных центров, спортивных и тренажерных залов, а также специальных бассейнов, где гребцы смогут отрабатывать технику движений.

