12-ый Минский международный марафон собрал сегодня рекордное количество участников

Организаторы подсчитали, что в забеге на 4 вида дистанции приняло участие почти 10 тысяч человек самого разного возраста. Самый длинный маршрут – олимпийский – 42 километра 195 метров. Это расстояние преодолели спортсмены из 18 стран мира.



Минский международный марафон – законный способ здорово заработать. Самому быстрому достанется крупное денежное награждение – 6 миллионов белорусских рублей. Дистанции для марафонцев были распределены в возрастных рамках – для школьников 1000 метров, для любителей роликовых коньков – забег на 10 километров. Начиная со старта конкуренция увеличивалась – к бегунам присоединяются на ходу все желающие. По факту к финишу приходит в два раза больше человек.



Победителем стал многократный участник международных марафонов Андрей Гордеев. Как дежавю олимпийского духа в Пекине, в число лучших вошла китайская бегунья. Она, кстати, чуть не обошла нашего марафонца.