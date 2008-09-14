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Очередные награды на Параолимпийских играх в Пекине завоевали сегодня белорусские спортсмены

14 сентября 2008 13:58
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Золото в копилку нашей сборной принес экипаж Ирины Федотовой и Алены Дроздовой, который выиграл индивидуальную шоссейную велогонку. А обладательницей серебряной награды стала Ольга Зинкевич — она заняла второе место по прыжкам в длину. Таким образом, в активе белорусских атлетов уже 10 наград пекинской Параолимпиады — 4 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовая. В общекомандном медальном зачете наши спортсмены занимают 21-е место. Напомним, завершится Параолимпиада 17 сентября.

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