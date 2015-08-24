В Бресте после реконструкции торжественно открыли стадион с искусственным покрытием

Новости Беларуси. Тренировки в любую погоду. Новое футбольное поле в Бресте впервые топтали бутсы будущих чемпионов. В городе над Бугом после реконструкции открыли стадион. Проект в рамках международной программы УЕФА позволит спортсменам оттачивать мастерство владения мячом практически круглый год.

Юлия Карплюк за игрой своих бывших одноклубниц наблюдает с особым интересом. В недавнем прошлом сама воспитанница брестской футбольной школы. Теперь защищает цвета национального флага на международных соревнованиях.

Юлия Карплюк, член молодежной женской сборной Беларуси по футболу:

Благодарна тренерам за все, что они сделали для меня, вложили. Очень важно защищать цвета страны, потому что ты вырос здесь, жил и тренировался.

Профессиональный успех этой спортсменки для брестских футбольных тренеров – случай далеко не единичный. Брестские футбольные школы специалисты считают настоящей «кузницей кадров».

Георгий Дорбуашвили, председатель спортивного клуба «Виктория-86»:

Если собрать воспитанников брестского футбола (мужчин), то мы бы претендовали на призовое место во главе с Хващинским, Гайдучиком, Мозолевским. То же самое можно сказать о женском футболе. Но мы бы не претендовали на призовое место, мы бы были чемпионами.

Это первый матч, которая брестская женская футбольная команда проводит на обновленном стадионе. Еще недавно вместо первоклассного покрытия европейского качества было обычное поле. Оттачивать мастерство владения мячом на этом искусственном газоне будущие футбольные звезды теперь могут практически круглый год.

Сергей Румас, председатель Ассоциации «Белорусская федерация футбола»:

Поле стойкое к вытаптыванию. И если здесь будут соблюдать технологию, его причесывать и посыпать крошкой, то оно прослужит очень долго. Брест становится такой счастливой футбольной столицей даже для команд Минска, поэтому будем надеяться, что и на этом поле вырастут ребята, которыми будет гордиться не только Брестчина, но и вся Республика Беларусь.

В рамках программы УЕФА Белорусская федерация футбола каждый год укладывает минимум по одному такому полю в одном из регионов. По всей стране их уже более 20. Стоимость проекта – порядка 10 миллиардов рублей.

Первыми покрытие опробовали игроки самых юных команд. Ребята, несмотря на возраст, уже успели заявить о себе на международных соревнования.

Дети:

Хотелось завоевать какой-нибудь кубок, когда ездим за рубеж, например, в Словакию, в Чехию.

Все есть, тренер у нас хороший. Есть мячи, поле. Тренируемся.

Специалисты говорят: теперь у юных спортсменов есть все необходимое, чтобы показывать высокие результаты. Было бы желание.

Областной центр олимпийского резерва уже через неделю распахнет двери для почти 700 воспитанников. Уже набраны 54 группы в возрасте от 6 до 20 лет.

Владимир Кривченя, директор Брестского областного центра олимпийского резерва по футболу:

Я думаю, что с вводом этого поля мастерство юных футболистов улучшится. Тренерских коллектив молодой, ставит самые высокие цели. На подготовку резерва, чтобы были, действительно, из выпуска 1-2 человека в сборной страны.

К слову, уже сегодня 90% так называемых «дублеров» ведущих клубов региона – воспитанники этой футбольной школы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.