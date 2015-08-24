В Бресте после реконструкции ввели в эксплуатацию футбольный стадион

Новости Беларуси. Тренировки в любую погоду. В Бресте в олимпийском центре подготовки по футболу 24 августа испробовали новое поле для игроков.

Реставрация стадиона произведена по совместной программе УЕФА и Белорусской федерации футбола.

Появление поля, соответствующего всем современным требованиям, позволит оттачивать мастерство юным спортсменам. На данный момент в учебном заведении занимаются 650 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Румас, председатель ассоциации «Белорусская федерация футбола»:

Введение этого поля в эксплуатацию позволит значительно увеличить время для подготовки ребят, которые занимаются в центре олимпийского резерва. И теперь они практически круглый год смогут здесь оттачивать своё мастерство. Поле стойкое к вытаптыванию. И если соблюдать все технологии (причёсывать и посыпать крошкой), то поле прослужит очень долго.