Прямой эфир

Тандем Саснович – Таунсенд вышли во 2-й круг парного разряда Australian Open

17 января 2019 10:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. На Australian Open начались игры парного разряда, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белоруска Александра Саснович и американка Тейлор Таунсенд вышли во второй круг парного разряда Australian Open.

Тандем Саснович – Таунсенд вышли во 2-й круг парного разряда Australian Open-1

Фото: Jimmie48 Photography

В стартовом раунде белорусско-американский дуэт обыграл другую интернациональную пару Алекса Гуарачи – Алисон ван Эйтванк 7:6, 6:2.

Виктория Азаренко в парном разряде вышла во второй круг Australian Open

# Теннис # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Виктория Азаренко в парном разряде вышла во второй круг Australian Open
17 января 2019 10:45

Виктория Азаренко в парном разряде вышла во второй круг Australian Open

Итоги двух матчей дивизиона А белорусской хоккейной Экстралиги
17 января 2019 10:23

Итоги двух матчей дивизиона А белорусской хоккейной Экстралиги

В Минске стартовал Кубок Беларуси по современному пятиборью
17 января 2019 10:20

В Минске стартовал Кубок Беларуси по современному пятиборью