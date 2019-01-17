Тандем Саснович – Таунсенд вышли во 2-й круг парного разряда Australian Open

Новости Беларуси. На Australian Open начались игры парного разряда, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белоруска Александра Саснович и американка Тейлор Таунсенд вышли во второй круг парного разряда Australian Open.
Новости Беларуси. На Australian Open начались игры парного разряда, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белоруска Александра Саснович и американка Тейлор Таунсенд вышли во второй круг парного разряда Australian Open.
Фото: Jimmie48 Photography
В стартовом раунде белорусско-американский дуэт обыграл другую интернациональную пару Алекса Гуарачи – Алисон ван Эйтванк 7:6, 6:2.
Виктория Азаренко в парном разряде вышла во второй круг Australian Open