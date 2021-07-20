Молодёжная сборная Беларуси по баскетболу обыграла команду Косово на Кубке вызова

Новости Беларуси. Молодежная сборная Беларуси по баскетболу, составленная из игроков до 20 лет, успешно стартовала в Кубке вызова. В дебютном матче наши парни не заметили сверстников из Косово, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусы сходу завладели инициативой и планомерно наращивали свое преимущество. По сути, игра была сделана уже до большого перерыва. Однако отбывать номер баскетболисты не стали и продолжали действовать агрессивно и напористо. В итоге к финальной сирене отрыв получился колоссальным – 101 на 60.

У нас самым полезным стал Артем Секушенко. На его счету 17 очков, шесть подборов, один ассист и два перехвата.

Свой следующий матч белорусы проведут 21 июля. Играем со словаками.