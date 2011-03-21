Спортивные праздники в Минске. Когда ближайшие?

На вопросы ведущей программы «Большой город» отвечает начальник управления физической культуры, спорта и туризма Мингорисполкома Алексей Прокопович.

Спортивным трендом Минска стало проведение массовых спортивных праздников. Какие мероприятия будут проведены в ближайшее время?

Алексей Прокопович, начальник управления физической культуры, спорта и туризма Мингорисполкома:

Традиционно в мае в Минске проводятся легкоатлетические кроссы на призы газеты «Советская Белоруссия». 21 мая пройдет праздник работников физической культуры. В нем будут участвовать детские спортивные школы практически по всем летним видам спорта. К тому же, наши традиционные праздники, в рамках которых пройдут спортивные мероприятия, — День Независимости (3 июля) и День города (в сентябре).

Алексей Прокопович, начальник управления физической культуры, спорта и туризма Мингорисполкома, ответил на наиболее актуальные вопросы, касающиеся спортивной жизни в Минске, в эфире телеканала «Столичное телевидение».

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