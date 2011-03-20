Электронные учебники помогают гродненским школьникам осваивать баскетбол

Пока по новой методике занимаются лишь баскетболом. Однако на очереди футбол, волейбол и легкая атлетика. Аналогов такой комплексной программы в мире пока нет. Белорусской разработкой уже заинтересовались в соседних странах.

Уроки физкультуры в этой школе уже больше месяца проходят в режиме он-лайн. За посещаемостью и дисциплиной здесь по-прежнему следит преподаватель, а вот спортивная подготовка – дело рук компьютера. Электронный учебник по баскетболу позволяет изучить все упражнения с мячом не то что наглядно, а буквально по кадрам.

Карина Лойко, ученица 10 класса:

Показывают все на экране, все проще воспринимается, потому что наши сверстники все показывают, все в движении, все конкретно, детально.

Необычную методику разработали в Гродненском государственном университете, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Авторы уверены: компьютер и спортивный зал – вещи вполне совместимые. Главное – найти правильный подход. Когда каждое задание видно на большом экране, заниматься и проще, и интереснее.

Виталий Храмов, доцент кафедры спортивных дисциплин Гродненского государственного университета им. Я.Купалы:

С помощью компьютера можно облегчить понимание учащимся те движения, которые они разучивают. Понятно, что для этого нужно подготовить и педагога, и учащего.

На первый взгляд, играть в баскетбол с компьютером – что может быть проще. Однако здесь следить надо не только за своим мячом, но и за виртуальным снарядом. А это уже куда сложнее.

10 специальных уроков для любого возраста и уровня спортивной подготовки. Преимущество метода в том, что преподаватель сам формирует план занятий. Эксперимент уже хорошо зарекомендовал себя в гродненских школах. В ближайших планах – распространение по всей республике. Впрочем, некоторые уже сейчас уверены в успехе.

Елена Босько, учитель физкультуры:

Не надо искать, не надо думать, где какие упражнения. Да есть много литературы, но когда это уже готовый вид, только бери и преподавай.

Аналогов такой комплексной программы в мире пока нет, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Белорусской разработкой уже заинтересовались в Украине. На очереди – электронные учебники по футболу, волейболу, легкой атлетике и аэробике.