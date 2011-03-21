Спорткомплекс «Динамо» в Минске после реконструкции — основные задачи

На вопросы ведущей программы «Большой город» отвечает начальник управления физической культуры, спорта и туризма Мингорисполкома Алексей Прокопович.

Что будет представлять собой спорткомплекс «Динамо» в Минске после реконструкции?

Алексей Прокопович, начальник управления физической культуры, спорта и туризма Мингорисполкома:

На сегодня определен план реконструкции и строительства спорткомплекса «Динамо». Так, будет проведена реконструкция самого стадиона, создано около 40 тысяч посадочных мест для зрителей. Планируется, что на стадионе будет искусственное покрытие с подогревом. Дорожки сохранятся. Над стадионом будет создан легкий навес. К тому же, будет построено два паркинга, причем один паркинг будет с торговым центром.

Алексей Прокопович, начальник управления физической культуры, спорта и туризма Мингорисполкома, ответил на наиболее актуальные вопросы, касающиеся спортивной жизни в Минске, в эфире телеканала «Столичное телевидение».

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