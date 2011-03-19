Финал Высшей лиги чемпионата Беларуси по хоккею: счет в серии между «Динамо-Шинник» и «Юниор» – 1:1

«Динамо» против «Юности». Новичок против старожила. С одной стороны – большие амбиции, с другой – желание сотворить сенсации. Именно такого финала давно ждала Высшая лига. Минское дерби – «Динамо-Шинник» – «Юниор». Первые две игры показали: интриге быть.

Финал на то и финал, что привлекает к себе большое количество зрителей. Матчи Высшей лиги не становятся исключением. Привычно полупустые трибуны заполняются болельщиками, и невольно появляется вопрос: где были все эти люди во время регулярного чемпионата? Видимо, до сих пор бытует мнение, что фарм-клубы хороший хоккей показывают лишь в финале.

Однако причина может быть и в другом. Мы уже упоминали, что матчи Вышей лиги играются днем, и поэтому посещаемость их падает. Но в один момент показалось, что кто-то все же решил эту проблему, и игра в среду проходила вечером. Однако рано мы радовались, ведь уже второй поединок по обыкновению стартовал в час дня, и болельщиков на трибунах вновь заметно поубавилось. Но не только это могло стать причиной.

К финалу решили ничего не менять и домашней ареной «Динамо-Шинника» оставить пристройку Дворца спорта, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». И это учитывая то, что Дворец никем не занят и точно более комфортабелен. Три ряда сидений в пристройке вряд ли могут вместить всех желающих, а ужасный холод не спугнет лишь очень морозоустойчивых.

Дебютный матч финальной серии оказался богат на забитые шайбы. Вместе команды отличились девять раз. Первые два периода прошли при явном преимуществе «Юниора». И если в стартовой трети гости забили лишь однажды, то во второй им повезло больше. Артур Абмётка заставил капитулировать голкипера хозяев дважды. Сначала на восьмой, а потом на 11-й минутах. После этого шайба в воротах «Динамо-Шинника» побывала еще два раза, благодаря усилиям Станислава Лопачука, который также оформил дубль.

Динамовцы на это смогли ответить лишь шайбой Богдана Зазона за три минуты до конца периода. Но заключительная треть изрядно потрепала нервы «Юниору». Из-за обилия удалений команда Владимира Меленчука могла лишиться своего преимущества.

За 10 минут «Динамо-Шинник» забил трижды. Отличились Евгений Самохин, Егор Агеенко и Павел Хващинский. И почти не оставалось сомнений, что, будь у подопечных Владимира Заблоцкого больше времени, они бы вырвали победу. Но счет на табло остался в пользу «Юниора». 5:4 – в игре и, в итоге, 1:0 – в серии.

Артур Абмётка, ХК «Юниор»:

Удалось забить, а потом строго играли.

Как начнешь, так и дальше пойдет. Хорошо, что выиграли. Был очень важный матч. Тем более, что на чужом поле. Дальше будет легче, я надеюсь.

17 марта команды сыграли второй матч, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». И прошел он совсем по другому сценарию. Пусть голов было и не так много, но игра получилась не менее зрелищной, чем предыдущая. С той лишь разницей, что доминировали в

этот раз хозяева. Да и удалений было куда больше.

Михаил Корнаухов, ХК «Динамо-Шинник»:

Получилась очень плотная игра. Все пытаются доказать что-то, может, неоправданные удаления, патуются помочь вратарю.

Тренер нас очень хорошо настроил, а мы вышли и выполнили свою работу.

Вчера получилось, что провалили второй период. Но тренер сказал, что в третьем надо собраться, потому что как сыграем третий, так и начнем сегодня матч. Ребята выполнили установку, на матч вышли заряженные. Нам сегодня нужна была только победа.

За напором динамовцев «Юниор» почти не было видно. Подопечные Владимира Заблоцкого с первых минут встречи установили контроль над игрой и добились победы. Забить им удалось в каждой трети. Отличились Арсений Невзоров, Никита Соколов и Артем Катковец.

На три шайбы хозяев «Юниор» ответил лишь одной. Пробить отлично отстоявшего весь матч Михаила Корнаухова удалось Игорю Шереметьеву за две минуты до конца периода. Итоговый счет – 3:1.

Таким образом, во второй встрече победу праздновало «Динамо-Шинник» и благодаря этому сравняло счет в серии – 1:1. Следующие матчи пройдут 20 и 21 марта в Парке Горького.

Михаил Корнаухов, ХК «Динамо-Шинник»:

Думаю, сейчас надо хорошо отдохнуть, немного разрядиться, может, в кино сходить. Я думаю, что мы можем выиграть эту серию. Будем прикладывать все усилия, чтобы оно так и было.