Сочи стал официальным кандидатом на проведение Олимпиады

Российский Сочи, австрийский Зальцбург и южнокорейский Пхенчхан получили официальный статус городов-кандидатов на проведение зимних Олимпийских игр 2014 года. Изначально на проведение Олимпиады претендовали семь городов. Заявки подавали Хака (Испания), Алма-Аты (Казахстан), София (Болгария) и Боржоми (Грузия).

До 10 января 2007 года официальные города-претенденты должны прислать в МОК свои заявочные книги. Оценочная комиссия планирует посетить все города-кандидаты. Официальное избрание города, который примет Олимпиаду-2014, пройдет в июле будущего года в Гватемале.

Мэр Сочи Виктор Колодяжный, в свою очередь, подчеркнул, что город приложит все силы в борьбе за Олимпиаду, которую планируется провести на горнолыжном комплексе <Красная поляна>. Колодяжный выразил удовлетворение тем, что Сочи был назван первым из городов, попавшим в тройку финалистов. Тем более, что к главному спортивному событию 2014 года здесь уже готовятся давно.