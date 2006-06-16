Столица готовится к проведению Международных спортивных игр трудящихся стран СНГ

Игры пройдут с 19 по 24 июня. Свое участие в соревнованиях уже подтвердили представители из десяти стран. В белорусской столице соберутся гости из Азербайджана, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдовы, России, Узбекистана, Украины, Таджикистана и Туркмении. В программу включены соревнования по бадминтону, волейболу, дартсу, легкой атлетике, настольному теннису, плаванию, стритболу, гиревому спорту, мини-футболу и перетягиванию каната. Спортсменов-любителей ожидает не только насыщенная спортивная программа. Для них будут организованы экскурсии по городу, а также посещения крупных столичных предприятий и исторических объектов.