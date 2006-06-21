Хоккейный сезон завершен

20 июня состоялся последний седьмой поединок финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли между <Каролиной Харикейнс> и <Эдмонтон Ойлерс>.

Перед решающей встречей психологическое преимущество было на стороне <нефтянников>. Они сумели сравнять счет в серии, уступая 1:3. В пользу <ураганов> говорил фактор домашней площадки. Заполненный под завязку <РБЦ Сентер>, не затихал ни на секунду и гнал тем самым своих любимцев вперед - на встречу мечте.

Уже одна из первых атак <Каролины> стала результативной. На второй минуте вратаря <Ойлерс> Юсси Марканена застал врасплох выстрел Аарона Уорда издали. Хозяева были заметно активнее оппонента. В начале второго периода они удвоили перевес. В большинстве после броска Франтишека Каберле шайба срикошетила от лежащего на льду Джейсона Смита и влетела в ворота. Подопечные Крэйга Мактэвиша пришли в себя лишь в третьей двадцатиминутке. В самом её дебюте они отквитали один гол.

Четырнадцатый раз в плей-офф-2006 огорчил соперников Фернандо Пизани, став благодаря этому лучшим снайпером нокаут-раунда. Оживившиеся <нефтянники> не раз были близки к тому, чтобы сравнять счет. Однако, в итоге <Эдмонтон> снял кипера и через несколько секунд получил гол в свои ворота. Забил Джастин Уильямс. 3:1.

Канада опечалена. Двенадцатый сезон подряд родина хоккея остается без Кубка Стэнли. <Каролина> впервые в своей истории стала обладателем самого престижного клубного трофея мирового хоккея. Лучшим бомбардиром плей-офф стал форвард <Харикейнс> Эрик Стаал, набравший 28 очков. Однако не ему достались лавры первой звезды. Самым ценным игроком Кубка Стэнли-2006 был признан вратарь <ураганов> Кэм Уорд. Настало время скучать по большому хоккею.