В белорусской столице стартовали Международные спортивные игры трудящихся стран СНГ. На лучших спортивных аренах начали спор за награды и различные призы представители более десяти стран.

В столичном Дворце спорта будут соревноваться мастера дартса, а рядом на открытых площадках померяются силами почитатели стритбола и гиревого спорта.

Стадион "Динамо" примет легкоатлетов, волейболисты станут хозяевами спорткомплекса "Атлант" и спортзала БНТУ, а в футбольном манеже пройдет турнир по мини-футболу. Эти масштабные соревнования под девизом "В содружестве - мир и здоровье". Их цель - укрепление дружбы между народами и физкультурно-спортивными организациями стран СНГ. А посвящаются игры 15-летию Содружества.

Ярким и красочным станет торжественное открытие этих необычных соревнований, которое состоится сегодня вечером. Эта церемония будет сочетать спорт, искусство, красоту и здоровье.