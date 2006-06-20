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В содружестве - мир и здоровье

20 июня 2006 10:49
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В белорусской столице стартовали Международные спортивные игры трудящихся стран СНГ. На лучших спортивных аренах начали спор за награды и различные призы представители более десяти стран.

В столичном Дворце спорта будут соревноваться мастера дартса, а рядом на открытых площадках померяются силами почитатели стритбола и гиревого спорта.

Стадион "Динамо" примет легкоатлетов, волейболисты станут хозяевами спорткомплекса "Атлант" и спортзала БНТУ, а в футбольном манеже пройдет турнир по мини-футболу.  Эти масштабные соревнования под девизом "В содружестве - мир и здоровье". Их цель - укрепление дружбы между народами и физкультурно-спортивными организациями стран СНГ. А посвящаются игры 15-летию Содружества.

Ярким и красочным станет  торжественное открытие этих необычных соревнований, которое состоится сегодня вечером. Эта церемония будет сочетать спорт, искусство, красоту и здоровье.

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