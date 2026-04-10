Семинар по легкой атлетике для судей и тренеров прошел в Минске

Минск принимал международный семинар для тренеров и арбитров по легкой атлетике. Представители четырех стран – Беларуси, России, Казахстана и Узбекистана – затронули шесть основных тем, которые сегодня являются ключевыми в этом виде спорта, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Целый раздел был посвящен техническому оснащению спортивных объектов в соревновательном процессе, а также затронута тема комментаторов турниров.

Михаил Бутов, лектор семинара (Россия):

Начинка важна, то есть само сооружение-то, оно на много лет создается, это же не одноразовая какая-то история, а вот всевозможные визуализации внутри арены в виде дополнительных экранов интересных, электронные зайцы, которые присутствуют, использование чипов для того, чтобы показывать зрителям, как идет борьба, насколько один отстает от другого, всевозможные технологии онлайн, какая-то добавленная реальность, виртуальная реальность – то, что есть сейчас во многих видах спорта.

Большой интерес двухдневный семинар вызвал у тренерского штаба. Владимир Казанцев, тренер по спортивной ходьбе, считает, что необходимо идти в ногу со временем. Все изменения для него очень актуальны.

Владимир Казанцев, тренер (Беларусь):

Меняются правила. С этого года убирают дистанцию 50 километров и 20 километров. Будет полумарафон и 35 километров. Исходя из этого, какие-то новые изменения. Но они еще находятся, как я узнал, в стадии утверждения.

По завершении семинара все слушатели получили сертификаты, отметим, что мероприятие прошло в рамках программы «Академия развития» при поддержке Белорусской федерации легкой атлетики и Президентского спортивного клуба. Обучение такого рода прошло в нашей стране впервые, но планируется, что в будущем оно станет традиционным.