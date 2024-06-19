В Минске завершается первый этап теннисного турнира «Золотая ракетка»

В новом сезоне турнира «Золотая ракетка», который проводится при поддержке Президентского спортивного клуба, заявлено 17 команд. Это ребята из разных регионов Беларуси в возрасте до 12 лет, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Участники разделены на четыре группы. В течение сезона состоятся три этапа, сильнейшие попадут в финал, который запланирован на осень. На новых кортах Минского городского центра олимпийской подготовки сейчас проходят матчи первого этапа. Ребята соревнуются по круговой системе, каждый проведет по 9 поединков. Это как индивидуальные встречи, так и парные игры.

Александра Вацкель, участница турнира: Я победила, потому что соперница много ошибалась. Я немного нервничала до матча, но во время матча уже нет. Мне очень нравится играть, я хочу выигрывать дальше.

Эдуард Смолярчук, капитан команды:

Дети уже показывают зрелый теннис, потому что это на полный корт, взрослыми мячами – все, как у взрослых. Дети очень ждали, не могли дождаться, когда начнется. Очень нравится. Хорошая организация. Благодаря Федерации тенниса Беларуси, Президентскому спортивному клубу все организовано очень хорошо. И питание детям, и маечки, и парад, даже звезда нашего белорусского тенниса приехал на открытие – Илья Ивашко.

В пятницу, 21 июня, заключительный соревновательный день. По итогам состязаний сильнейшие продолжат борьбу за главный трофей.