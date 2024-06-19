Прямой эфир

В Минске завершается первый этап теннисного турнира «Золотая ракетка»

19 июня 2024 17:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В новом сезоне турнира «Золотая ракетка», который проводится при поддержке Президентского спортивного клуба, заявлено 17 команд. Это ребята из разных регионов Беларуси в возрасте до 12 лет, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

В Минске завершается первый этап теннисного турнира «Золотая ракетка»-1

Участники разделены на четыре группы. В течение сезона состоятся три этапа, сильнейшие попадут в финал, который запланирован на осень. На новых кортах Минского городского центра олимпийской подготовки сейчас проходят матчи первого этапа. Ребята соревнуются по круговой системе, каждый проведет по 9 поединков. Это как индивидуальные встречи, так и парные игры.

В Минске завершается первый этап теннисного турнира «Золотая ракетка»-4

Александра Вацкель, участница турнира:
Я победила, потому что соперница много ошибалась. Я немного нервничала до матча, но во время матча уже нет. Мне очень нравится играть, я хочу выигрывать дальше.

В Минске завершается первый этап теннисного турнира «Золотая ракетка»-7

Эдуард Смолярчук, капитан команды:
Дети уже показывают зрелый теннис, потому что это на полный корт, взрослыми мячами – все, как у взрослых. Дети очень ждали, не могли дождаться, когда начнется. Очень нравится. Хорошая организация. Благодаря Федерации тенниса Беларуси, Президентскому спортивному клубу все организовано очень хорошо. И питание детям, и маечки, и парад, даже звезда нашего белорусского тенниса приехал на открытие – Илья Ивашко.

В пятницу, 21 июня, заключительный соревновательный день. По итогам состязаний сильнейшие продолжат борьбу за главный трофей.

# Теннис

Другие новости рубрики

Все новости
Азаренко о матче с Сонмез: «Я просто играю в теннис и стараюсь выложиться на максимум»
19 июня 2024 17:07

Азаренко о матче с Сонмез: «Я просто играю в теннис и стараюсь выложиться на максимум»

«Ислочь» и «Торпедо» вышли в 1/8 финала Кубка Беларуси по футболу
19 июня 2024 12:11

«Ислочь» и «Торпедо» вышли в 1/8 финала Кубка Беларуси по футболу

Криштиану Роналду стал первым футболистом в истории, который сыграл на 6 чемпионатах Европы
19 июня 2024 12:08

Криштиану Роналду стал первым футболистом в истории, который сыграл на 6 чемпионатах Европы