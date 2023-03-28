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Баскетбол. Студенческая лига РЖД. Резервная команда БК «Минск» уступила МГУ

28 марта 2023 15:00
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В Кемерово состоялся четвертьфинал Студенческой лиги РЖД. На паркете резервная команда баскетбольного клуба «Минск» сошлась с московской дружиной МГУ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Баскетбол. Студенческая лига РЖД. Резервная команда БК «Минск» уступила МГУ-1

В первой четверти минчанам удалось взять на себя лидерство. На перерыв команды ушли со счетом 21:17 в нашу пользу. Во второй четверти московская команда добавила в защите и нападении. Но минчане удерживали темп игры – 41:39. В третьем отрезке встречи баскетболисты МГУ перехватили инициативу и сократили отставание в счете. В решающем отрезке на паркете была равная борьба, однако с преимуществом в 2 очка победу одержала московская команда – 76:74.

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# Баскетбол # Фотофакт

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