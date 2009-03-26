Руслан Салей получил травму

25 марта он получил травму уже через 5 минут и 39 секунд после начала матча регулярного первенства НХЛ с «Анахаймом».

Как рассказал Руслан корреспонденту «Салiдарнасцi», никакого злого умысла со стороны игрока «Дакс» в том эпизоде не было:

— Получилось так, что нападающий соперника Бобби Райан просто поскользнулся и сбил меня с ног. Но дело осложнилось тем, что я находился к Райану спиной, не видел его падения и, как следствие, не сумел уклониться от контакта. В итоге сам оказался на льду и, падая, повредил связки колена. Столкновение произошло в начале третьей смены, больше я на лед не выходил. Предварительный диагноз, поставленный клубными докторами, — растяжение, однако окончательный вердикт врачи вынесут завтра, после того, как проведут углубленное медицинское обследование.

Хочется верить, что травма, полученная Салеем, не помешает заслуженному ветерану приехать в Швейцарию — без него на чемпионате мира белорусской сборной, ощущающей серьезный дефицит квалифицированных защитников, будет намного сложнее. Но, разумеется, главное — это здоровье спортсмена.

