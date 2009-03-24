Шанс для будущих хоккеистов

Республиканский турнир среди детей и подростков стартует в Пружанах Брестской области. За победу в финале соревнований «Золотая шайба» поборются самые юные хоккеисты – до 13 лет. На лед выйдут семь дружин – по одной от каждой области и столичная команда. Отметим, турнир «Золотая шайба» – крупнейший спортивный проект страны. Он помогает выявить новые таланты – будущих игроков клубных команд и хоккейных сборных, а также воспитывать настоящих мастеров этого мужественного вида спорта.
«В этих соревнованиях приняло участие больше команд, чем в прошлом году, - рассказал телеканалу СТВ Павел Непряхин, начальник управления физической культуры Министерства спорта и туризма Республики Беларусь. - Наверное, этому поспособствовали соответствующие зимние условия. Эти соревнования стали традиционными и становиться все более популярными. Этому способствует политика, которая проводиться в государстве.»