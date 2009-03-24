Шанс для будущих хоккеистов

В Лос-Анджелесе покатаются белорусские фигуристы

На чемпионате мира-2009 нашу страну представят Александр Казаков в мужском одиночном катании и танцевальная пара Ксения Шмырина и Егор Майстров. Их готовили российские тренеры – Алексей Урманов и Ирина Лобачёва.