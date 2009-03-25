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В Беларусь вернулся главный тренер хоккейной сборной Беларуси и минского "Динамо" канадец Глен Хэнлон

25 марта 2009 19:06
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Он вновь готов возглавить хоккейный легион и вести нашу сборную к новым победам.

Впереди - чемпионат мира и Олимпиада – 2010, которая пройдет в родном городе канадского наставника - в Ванкувере. Уже сегодня на льду столичного Дворца спорта он провел первую тренировку.

- Я приехал сюда не как североамериканский специалист, а как белорусский тренер, потому что за свою карьеру я так много работал с белорусской сборной, что для меня это уже родина, вторая родина, - говорит Глен Хэнлон. - И у меня нет паспорта. Я белорус и белорусский тренер. Одна из главных задач для меня — это развивать не только белорусских игроков, не только белорусские команды, но так же всю структуру хоккея.

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