В Лос-Анджелесе покатаются белорусские фигуристы

На чемпионате мира-2009 нашу страну представят Александр Казаков в мужском одиночном катании и танцевальная пара Ксения Шмырина и Егор Майстров. Их готовили российские тренеры – Алексей Урманов и Ирина Лобачёва. Форум 2009 года обещает установить новый рекорд по числу участников – 216 фигуристов из 52 стран. Впервые на соревнования приехали Черногория, Бразилия и Ирландия. В первый день соревнований, в танцах на льду фигуристы выступят с обязательным танцем, а в парном катании – с короткой программой.