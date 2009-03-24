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В Лос-Анджелесе покатаются белорусские фигуристы

24 марта 2009 11:51
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На чемпионате мира-2009 нашу страну представят Александр Казаков в мужском одиночном катании и танцевальная пара Ксения Шмырина и Егор Майстров. Их готовили российские тренеры – Алексей Урманов и Ирина Лобачёва. Форум 2009 года обещает установить новый рекорд по числу участников – 216 фигуристов из 52 стран. Впервые на соревнования приехали Черногория, Бразилия и Ирландия. В первый день соревнований, в танцах на льду фигуристы выступят с обязательным танцем, а в парном катании – с короткой программой.

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