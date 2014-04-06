Роль цифры «6» на Чемпионате мира по хоккею в Минске

Новости Беларуси. До чемпионата мира по хоккею осталось 33 дня. В преддверии главного события страны программа «Неделя» открывает специальную рубрику «Чемпионат мира в цифрах». В ней корреспонденты СТВ будут рассказывать обо всех — маленьких и больших — деталях проведения спортивного форума.

Сегодня, 6 апреля, в Международный день спорта, вы узнаете, какая связь цифры 6 с хоккеем, Беларусью и предстоящим чемпионатом мира. Мы будем говорить обо всем: о ценах на трибуны и тех, кто сможет попасть ледовые поединки бесплатно до магии чисел.

Яна Шипко, корреспондент СТВ:

Великолепная пятёрка и вратарь. Цифра 6 на мировом первенстве по хоккею в Минске фигурирует уже с начала начал. Ведь как известно, на льду от каждой команды вместе с голкипером находится по 6 игроков. А еще точки вбрасывания, откуда начинается игра, нарисованы по обе стороны от ворот на расстоянии 6 метров. Да и ширина ворот — 6 футов.

Стартовая цена билетов - 6 евро. За такую сумму можно будет посмотреть хоккей не у экрана телевизора, а воочию. Самый дорогой тикет организаторы оценили в 400 евро. А вот самая дорогая ложа стоит больше 6 десятков тысяч евро. Кстати, в самые насыщенные дни в хоккейной программе по 6 игр.

Жители Минска:

— Мы счастливые обладатели билетов на Чемпионат мира по хоккею.

— Будем смотреть, болеть за наших.

Антон Кузьмич, менеджер по билетной программе Дирекции по проведению Чемпионата мира по хоккею:

В августе была разработана билетная программа для ЧМ по хоккею-2014. В начале сентября Международная ассоциация хоккея ее утвердила. Соответственно, иностранцам все понравилось. Даже удивлялись, почему билеты такие дешевые, их удивила стоимость самых бюджетных билетов на предварительный раунд — 6 евро.

Как вы можете видеть, каждой ценовой категории задан свой цвет. Соответственно, всего 10 ценовых категорий: от самых дешевых, которые располагаются вот тут, тут, они обозначены розовым цветом. Самая дорогая ценовая категория располагается в самом центре на центральных трибунах. Это сектор С, В и А.

На данный момент продано 75% билетов. Оставшиеся еще в продаже. Такие матчи, как Беларусь-США, это открытие Чемпионата, Россия-Беларусь, Россия-Финляндия, Россия-США, все эти игры на данный момент распроданы.

Петр Рябухин, менеджер Дирекции по проведению Чемпионата мира по хоккею-2014:

Главная задача чемпионата — болельщики на трибунах, главная ценность Чемпионата, кроме хорошей игры нашей сборной. Мы смотрим, кто, сколько приобрел билетов. Если взять эти цифры: 6 и 33, то могу сказать, что на сегодняшний день по 33 билета приобрели Португалия и Венгрия. По 6 — Люксембург, Бангладеш, некоторые Африканские государства, те, где хоккей начинает набирать популярность. Цифры наших ближайших соседей переваливают за тысячу. Те, которые очень любят хоккей, за десять тысяч. А в основном — это в пределах от 500 до тысячи билетов.

Антон Кузьмич:

Мы находимся в «Чижовка-Арене». Вы можете оценить обзор, который получат болельщики, купившие самые дорогие билеты. Что касается самых дешевых билетов — то это верхняя половина.

Вот эти пять рядов — это билеты самой дорогой ценовой категории. Соответственно, у болельщики получат самый лучший обзор. Сейчас мы уже переходим к 205 сектору. Здесь уже подешевле. Порядка — 40-30 евро. Сердина — третья ценовая категория. И наверху будет еще дешевле.

По-моему личному мнению «Чижовка-Арена» спроектирована удачно. И человек, покупая даже самые бюджетные билеты, можно получить отличное обозрение на всю игровую площадку.

Яна Шипко, корреспондент СТВ:

Самые юные болельщики на мировое первенство пройдут бесплатно. А вот хоккейным фанатам шестилетнего возраста, чтобы попасть на трибуны, понадобится билет по полной стоимости. Тем не менее, хватает маленьких любителей хоккейных баталий, готовых поддержать свою команду лично.

Петр Рябухин:

Дети до 120 сантиметров ростом и до пяти лет имеют право бесплатно придти на Чемпионат мира. Но не занимают место. Если он выше 120 см, но ему еще нет пяти лет, можно взять с собой свидетельство о рождении.

Яна Шипко, корреспондент СТВ:

Ночи открытых дверей. Большинство ресторанов во время чемпионата будут работать до 6 утра. Даже в такое время клиентам смогут предложить поздний ужин или, скорее, ранний завтрак. А встречать гостей будут по-английски.

По вкусу придется и кухня. Предлагать блюда будут в основном с национальным колоритом, ведь ресторан, как известно, начинается с меню.

Елена Шендерович, администратор кафе:

У нас есть два меню. Русско-белорусское (для русскоговорящих гостей). Здесь написано сначала на белорусском, снизу написано на русском. Помимо этого меню, у нас есть и английское. Здесь уже для иностранных гостей все написано на английском языке. Также персонал полностью владеет иностранным языком.

У нас кафе современной белорусской кухни. Мы добавили новые ингредиенты. Хочу обратить внимание, что в нашем заведении есть фирменные вещи. Тут продукты все делаем сами: буженина, печеная руляда. Салаты. Солянку с брусникой хочу отметить. Помимо драников, у нас есть деруны. Деруны — это оладьи из тыквы. Квас собственного приготовления.

Я думаю, гостей удивит и наш интерьер. Потому что у нас много экспонатов. На самом деле это - антиквариат. Каждой вещи здесь более ста лет. Есть такие вещи, которые удивят многих гостей. Допустим, вот этот сластер. Кофемолка. Или мухоловка. На самом деле, все уважаемые люди, шляхтичи, просто были обязаны иметь на столе у себя такую вещь. Сюда наливалась сладкая водичка, крышечка открывалась, и это стояло на обеденном столе.

Яна Шипко, корреспондент СТВ:

За 6 лет Национальная команда Беларуси пробилась в элиту мирового хоккея. Одно из наивысших достижений как раз 6-е место на Чемпионате мира 2006 в Риге.

Лучшее достижение — 6-е место в 2006 году в Риге, Латвия. Так что надеемся игрок под номером 6 также принесет удачу и забьет немало шайбу в нашу пользу.