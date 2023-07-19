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Парусный спорт. Результаты белорусов на финальном этапе Кубка России

19 июля 2023 14:31
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Сегодня, 19 июля, состоялся второй гоночный день третьего финального этапа Кубка России в олимпийских классах яхт, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Парусный спорт. Результаты белорусов на финальном этапе Кубка России-1

Регата собрала 149 спортсменов из многочисленных регионов России, а также из Беларуси. После второго гоночного дня старты на этот раз проходили в акватории Финского залива. В классе судов «Лазер-Радиал» наша Татьяна Дроздовская продолжает удерживать лидирующую позицию. Еще одна белоруска Екатерина Санько занимает второе место. Екатерина Гусева поднялась с 14-й на 12-ю строку.

Парусный спорт. Результаты белорусов на финальном этапе Кубка России-4

В классе судов «Лазер-Стандарт» пятым идет белорусский яхтсмен Евгений Мадыцкий. Иван Мшенский занимает 9-ю позицию. Максим Дягель располагается на 10-м месте.

# Спортивные соревнования # Екатерина Санько # Екатерина Гусева # Татьяна Дроздовская # Евгений Мадыцкий # Иван Мшенский # Максим Дягель # Фотофакт

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