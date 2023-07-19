Парусный спорт. Результаты белорусов на финальном этапе Кубка России

Сегодня, 19 июля, состоялся второй гоночный день третьего финального этапа Кубка России в олимпийских классах яхт, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Регата собрала 149 спортсменов из многочисленных регионов России, а также из Беларуси. После второго гоночного дня старты на этот раз проходили в акватории Финского залива. В классе судов «Лазер-Радиал» наша Татьяна Дроздовская продолжает удерживать лидирующую позицию. Еще одна белоруска Екатерина Санько занимает второе место. Екатерина Гусева поднялась с 14-й на 12-ю строку.